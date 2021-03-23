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Открытый эфир. Передислокация фашизма на Украине и «Палачи на пенсии» 23.03.2021

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Открытый эфир 23.03.2021. Передислокация фашизма на Украине и «Палачи на пенсии»
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Открытый эфир - Передислокация фашизма на Украине и «Палачи на пенсии» (23 Марта 2021)

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Опубликовано: 24 Марта 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Передислокация фашизма. Киев усиленно готовит неонацистов к провокациям против Донбасса. Где запланирован прорыв обороны?

 

- Хранители ключей от Всемирной паутины. Кто они - люди, в чьих руках секретные коды, способные уничтожить весь виртуальный, а вместе с ним и реальный мир?

 

- Как тихий американец Блинкен на Аляске со всем Китаем поссорился. Почему первые международные переговоры госсекретаря США администрации Байдена закончились скандалом?

 

- Фонд «Историческая память» обнародовал доклад «Палачи на пенсии. Нацистские преступники из Латвии на службе ЦРУ».

 

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