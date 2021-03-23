США идут на открытую конфронтацию с Россией. Американский санкционный конвейер включен на полную мощность. Последним пакетом мер, направленных против нашей страны, Америка запретила сама себе экспортировать и импортировать вооружения из России. И хотя подобные санкции носят скорее символический характер, многие эксперты расценивают это как сигнал другим странам - не покупать у Москвы оружие!

Так удастся ли Вашингтону сорвать наши поставки? Чем наша страна ответит на новые американские санкции? Как США толкают Китай в объятия России? И почему нынешнее поведение администрации Байдена не может остаться без последствий?

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