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Дождь. «Путин не обижается, когда его называют убийцей»: экс-посол США в России о последствиях слов Байдена 24.03.2021

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Телеканал Дождь 24.03.2021. «Путин не обижается, когда его называют убийцей»: экс-посол США в России о последствиях слов Байдена
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Телеканал Дождь - «Путин не обижается, когда его называют убийцей»: экс-посол США в России о последствиях слов Байдена (24 Марта 2021)

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Опубликовано: 24 Марта 2021

17 марта в интервью телеканалу ABC президент США Джо Байден в ответ на вопрос ведущего, считает ли он Владимира Путина убийцей, ответил утвердительно. Путин успел отреагировать фразой — «Кто как обзывается, тот так и называется» и вызвал Байден на разговор в прямом эфире.

 

На это предложение в Белом доме ответили, что президент «очень занят». Как после такой словесной пикировки будут складываться отношения России и США — Екатерина Котрикадзе спросила у бывшего посла США в России Майкла Майфола.

 

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