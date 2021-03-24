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17 марта в интервью телеканалу ABC президент США Джо Байден в ответ на вопрос ведущего, считает ли он Владимира Путина убийцей, ответил утвердительно. Путин успел отреагировать фразой — «Кто как обзывается, тот так и называется» и вызвал Байден на разговор в прямом эфире.

На это предложение в Белом доме ответили, что президент «очень занят». Как после такой словесной пикировки будут складываться отношения России и США — Екатерина Котрикадзе спросила у бывшего посла США в России Майкла Майфола.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Путин не обижается, когда его называют убийцей»: экс-посол США в России о последствиях слов Байдена (24 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.