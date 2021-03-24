Президент России Владимир Путин привился от коронавируса, но не публично. При этом, какая вакцина использовалась, знают только два человека в мире: сам президент и его лечащий врач. Температуры в Путина после укола не было, но от спорта на несколько дней он отказался. Факт "секретности" вакцинирования российского лидера очень возмутил западных политиков и СМИ: они ожидали увидеть фото и видео и услышать о том, какому препарату Путин отдал предпочтение.

Смотрите онлайн 60 минут по горячим следам (24 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.