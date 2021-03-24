60 минут по горячим следам (24 Марта 2021)
Опубликовано: 24 Марта 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
60 минут. Вечерний выпуск. Стала известна дата прививки российского президента от "COVID-19" 22.03.2021
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Президент России Владимир Путин привился от коронавируса, но не публично. При этом, какая вакцина использовалась, знают только два человека в мире: сам президент и его лечащий врач. Температуры в Путина после укола не было, но от спорта на несколько дней он отказался. Факт "секретности" вакцинирования российского лидера очень возмутил западных политиков и СМИ: они ожидали увидеть фото и видео и услышать о том, какому препарату Путин отдал предпочтение.
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