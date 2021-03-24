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60 минут 24.03.2021

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60 минут по горячим следам 24.03.2021
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60 минут по горячим следам (24 Марта 2021)

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Опубликовано: 24 Марта 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Президент России Владимир Путин привился от коронавируса, но не публично. При этом, какая вакцина использовалась, знают только два человека в мире: сам президент и его лечащий врач. Температуры в Путина после укола не было, но от спорта на несколько дней он отказался. Факт "секретности" вакцинирования российского лидера очень возмутил западных политиков и СМИ: они ожидали увидеть фото и видео и услышать о том, какому препарату Путин отдал предпочтение.

 

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Комментариев: 1
Нина
24 Марта 2021, 16:00
Какой то бред. Стоят серьезные политики и обсуждают вакцинацию В. Путина. Больше не о чем говорить ?
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