Алексей Навальный LIVE - Дразнилка Путина. «Крымская весна» и запрет Манижи. «Утренняя Родина» с Антоном Пикули (24 Марта 2021)
Опубликовано: 24 Марта 2021
Ведущие: Алексей Навальный
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Как Путин попытался осадить Байдена детской дразнилкой, зачем СК хочет проверить песню для «Евровидения» и как в Москве прошел «день Крыма» с бюджетниками и звездами?
На ваших экранах — новый выпуск «Утренней Родины»: самой смешной из всех политических и самой грустной из всех юмористических программ.
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