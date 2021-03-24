Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Навальный LIVE. Картель, заработавший миллиард на реагентах 24.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Навальный LIVE
Алексей Навальный LIVE 24.03.2021. Картель, заработавший миллиард на реагентах
24.03.2021 24.03.2021 22.03.2021 21.03.2021 21.03.2021 20.03.2021 19.03.2021 18.03.2021 17.03.2021 16.03.2021
Еще

Алексей Навальный LIVE - Картель, заработавший миллиард на реагентах (24 Марта 2021)

4 просмотров
1
0
Поделиться
Навальный LIVE
Навальный LIVE
Подписаться

Опубликовано: 24 Марта 2021

Ведущие: Алексей Навальный

Проект «РосПил» обнаружил новый крупный картельный сговор, на этот раз в госзакупках медицинских реагентов. Две компании в течение нескольких лет участвовали в четырехстах аукционах, выиграли их и заключили контракты на почти миллиард рублей.

 

Смотрите онлайн Алексей Навальный LIVE Картель, заработавший миллиард на реагентах (24 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу