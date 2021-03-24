Корреспондент «Новой газеты» о казнях в Чечне и об угрозах журналистам

Проект «РосПил» обнаружил новый крупный картельный сговор, на этот раз в госзакупках медицинских реагентов. Две компании в течение нескольких лет участвовали в четырехстах аукционах, выиграли их и заключили контракты на почти миллиард рублей.

Смотрите онлайн Алексей Навальный LIVE Картель, заработавший миллиард на реагентах (24 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.