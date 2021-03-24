Алексей Навальный LIVE - Картель, заработавший миллиард на реагентах (24 Марта 2021)
Опубликовано: 24 Марта 2021
Ведущие: Алексей Навальный
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Проект «РосПил» обнаружил новый крупный картельный сговор, на этот раз в госзакупках медицинских реагентов. Две компании в течение нескольких лет участвовали в четырехстах аукционах, выиграли их и заключили контракты на почти миллиард рублей.
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