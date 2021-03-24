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Как команда Навального планирует вывести полмиллиона человек на улицы

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Команда Алексея Навального объявила о запуске «большой политической кампании» по его освобождению.

Президент Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.



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