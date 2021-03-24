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Дождь. Жертва «скопинского маньяка» пожалуется в прокуратуру на его интервью Ксении Собчак 24.03.2021

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Телеканал Дождь 24.03.2021. Жертва «скопинского маньяка» пожалуется в прокуратуру на его интервью Ксении Собчак
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Телеканал Дождь - Жертва «скопинского маньяка» пожалуется в прокуратуру на его интервью Ксении Собчак (24 Марта 2021)

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Опубликовано: 24 Марта 2021

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству управления СК по Рязанской области начать процессуальную проверку интервью «скопинского маньяка» Виктора Мохова, которое он дал Ксении Собчак.

 

Также проверить слова Мохова, просила депутат Госдумы Оксана Пушкина. Она указывала на то, что мужчина заявил о намерении «помочь» зачать детей одной из двух девушек, которых он похитил и держал в заточении.

 

По мнению Пушкиной, Мохов за все время отбывания наказания, вероятно, так и не осознал свою вину и не раскаивается в содеянном. Также же она считает, что его высказывания можно оценить как прямую угрозу девушке.

 

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