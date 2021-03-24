В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

В выпуске:

— президент России Владимир Путин привился первым компонентом вакцины от коронавируса.

— заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о неспособности НАТО и ЕС в одиночку справиться с Россией;

— отмена жесткого локдауна в Германии. Ангела Меркель признала ошибочным и отменила решение об ограничениях на Пасху.

Украина вновь напомнила о себе, Зеленский продлил антироссийские санкции, к уже существующим запретным сайтам добавились еще десятки. В Муроме снесли заброшенное здание и оставили без света, тепла и воды четверть города. Очередной секс-скандал с губернатором Нью-Йорка, уже восьмая женщина обвинила его в сексуальных домогательствах.

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