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Время покажет 24.03.2021

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Время покажет 24.03.2021
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Время покажет (24 Марта 2021)

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Опубликовано: 24 Марта 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

В выпуске:

 

— президент России Владимир Путин привился первым компонентом вакцины от коронавируса.

— заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о неспособности НАТО и ЕС в одиночку справиться с Россией;

— отмена жесткого локдауна в Германии. Ангела Меркель признала ошибочным и отменила решение об ограничениях на Пасху.

 

Украина вновь напомнила о себе, Зеленский продлил антироссийские санкции, к уже существующим запретным сайтам добавились еще десятки. В Муроме снесли заброшенное здание и оставили без света, тепла и воды четверть города. Очередной секс-скандал с губернатором Нью-Йорка, уже восьмая женщина обвинила его в сексуальных домогательствах.

 

Смотрите онлайн Время покажет (24 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 2
Инна
24 Марта 2021, 19:12
О, Некрасов приехал деньги зарабатывать, мерзота
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valdis kuznecov
24 Марта 2021, 19:14
vot uz para nikulin-nekrasov na koze ne objedes Artem derzis
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