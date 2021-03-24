Диалог это путь к окончанию военных действий. Как удержать Украину от войны в Донбассе? Пока все это напоминает такую пробивку. Кто уверяет что Россия не посмеет вступиться за непризнанные республики. Я не думаю что Россия начнет масштабную войну против Украины. И за что Киев хочет отдать под суд сразу два десятка звезд Российской эстрады. Мы будем иметь дело с войной всех против всех.

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