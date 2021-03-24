Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Место встречи. Отрыв от реальности 24.03.2021

  1. Главная
  2. НТВ
  3. Место встречи
Место встречи 24.03.2021. Отрыв от реальности
24.03.2021 23.03.2021 22.03.2021 19.03.2021 18.03.2021 17.03.2021 16.03.2021 15.03.2021 12.03.2021 11.03.2021
Еще

Место встречи - Отрыв от реальности (24 Марта 2021)

348 просмотров
3
0
Поделиться
Место встречи
Место встречи
Подписаться

Опубликовано: 24 Марта 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Диалог это путь к окончанию военных действий. Как удержать Украину от войны в Донбассе? Пока все это напоминает такую пробивку. Кто уверяет что Россия не посмеет вступиться за непризнанные республики. Я не думаю что Россия начнет масштабную войну против Украины. И за что Киев хочет отдать под суд сразу два десятка звезд Российской эстрады. Мы будем иметь дело с войной всех против всех.

 

Смотрите онлайн Место встречи Отрыв от реальности (24 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу