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Михеев. Итоги. «Скотство и озверение»: Михеев о выставке мёртвых тел 24.03.2021

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Михеев. Итоги 24.03.2021. «Скотство и озверение»: Михеев о выставке мёртвых тел
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Михеев. Итоги - «Скотство и озверение»: Михеев о выставке мёртвых тел (24 Марта 2021)

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Михеев. Итоги
Михеев. Итоги
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Опубликовано: 24 Марта 2021

Ведущие: Сергей Михеев

Скандальная «выставка трупов» продолжает собирать посетителей. В России она проходит впервые. До этого доктор Гюнтер фон Хагенс показал ее в 35 странах мира. В некоторых из них — с грандиозными скандалами. Российские юристы уже заявляют о том, что выставка противозаконна и попадает под действие ст. 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Но этические соображения здесь важнее юридических - уверен политолог Сергей Михеев.

 

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