Скандальная «выставка трупов» продолжает собирать посетителей. В России она проходит впервые. До этого доктор Гюнтер фон Хагенс показал ее в 35 странах мира. В некоторых из них — с грандиозными скандалами. Российские юристы уже заявляют о том, что выставка противозаконна и попадает под действие ст. 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Но этические соображения здесь важнее юридических - уверен политолог Сергей Михеев.

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