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Уроки русского. Заговор против заговора против нас 24.03.2021

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Уроки русского с Захаром Прилепиным 24.03.2021. Заговор против заговора против нас
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Уроки русского с Захаром Прилепиным - Заговор против заговора против нас (24 Марта 2021)

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Уроки русского
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Опубликовано: 24 Марта 2021

Ведущие: Захар Прилепин

Опрос ВЦИОМа показывает: в тайное «мировое правительство» верит 67% россиян (в 2014 году их было 45%).


Итак, про конспирологию. Что заставляет людей верить в странные, порой противоречивые и даже абсурдные теории? Любопытно, что людей, которые владеют предметом всегда… единицы, а высказываются — тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч. К чему это в итоге приводит?


В США конспирология тоже цветет и колосится. Там тоже никто не хочет верить, что они сами все сделали. Все плохое, видите ли, им сделали чужие. Среди американских конспирологов считается, что власть принадлежит секте иллюминатов, которые якобы и основали США. Традиционно в мировое правительство включают масонов, евреев, а с некоторых пор еще и элиту: крупнейших банкиров, создателей корпораций, политиков и влиятельнейших журналистов. Какие цели преследуют эти «темные личности»?

 

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