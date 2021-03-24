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60 минут. Вечерний выпуск. Генсек НАТО фактически объявил новую холодную войну РФ 24.03.2021

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60 минут по горячим следам 24.03.2021. Вечерний выпуск. Генсек НАТО фактически объявил новую холодную войну РФ
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60 минут по горячим следам - Вечерний выпуск. Генсек НАТО фактически объявил новую холодную войну РФ (24 Марта 2021)

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Опубликовано: 24 Марта 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Главы МИД стран-членов НАТО на встрече в Брюсселе обсуждают варианты противодействия России. Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг фактически объявил новую холодную войну РФ и от имени НАТО потребовал выпустить из тюрьмы Алексея Навального, осужденного по делу о мошенничестве. Со своей стороны глава дипломатии Евросоюза Джозеп Боррель назвал Россию "опасным соседом".

 

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Комментариев: 2
Лариса Куперман
24 Марта 2021, 20:30
Вы должны понять и войти в положение америки - у нее критические дни, поэтому она пытается сделать всем трудные дни. Так всегда бывает с нервными особами.
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Лариса Куперман
24 Марта 2021, 20:48
Зависть - двигатель американской индустрии юмора.
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