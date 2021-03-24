60 минут по горячим следам - Вечерний выпуск. Генсек НАТО фактически объявил новую холодную войну РФ (24 Марта 2021)
Опубликовано: 24 Марта 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
60 минут. Вечерний выпуск. Стала известна дата прививки российского президента от "COVID-19" 22.03.2021
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Главы МИД стран-членов НАТО на встрече в Брюсселе обсуждают варианты противодействия России. Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг фактически объявил новую холодную войну РФ и от имени НАТО потребовал выпустить из тюрьмы Алексея Навального, осужденного по делу о мошенничестве. Со своей стороны глава дипломатии Евросоюза Джозеп Боррель назвал Россию "опасным соседом".
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