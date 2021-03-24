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Царьград. Главное. Слабый рубль, новые санкции, рост цен, странный ЦБ: взгляд Глазьева 24.03.2021

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Царьград. Главное 24.03.2021. Слабый рубль, новые санкции, рост цен, странный ЦБ: взгляд Глазьева
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Царьград. Главное - Слабый рубль, новые санкции, рост цен, странный ЦБ: взгляд Глазьева (24 Марта 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 24 Марта 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Слабый рубль и волатильность на финансовых рынках. Новые «адские» санкции и введенный Вашингтоном запрет на экспорт в Россию высокотехнологичного оборудования. Рост цен и странные заявления руководства ЦБ. Самые важные и злободневные темы обсудим сегодня в «Царьград.Главное» с академиком РАН Сергеем Глазьевым.

 

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