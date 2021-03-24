Константин Сёмин - Собчак и Чикатило. Бургер вместо планетария. Монетизация тайги. Галопом по Европам (24 Марта 2021)
Опубликовано: 24 Марта 2021
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В этом выпуске:
- Иностранные инвесторы распродают рубли и рублёвые гособлигации, на рынке паника;
- На продуктовых прилавках запахло дефицитом;
- Жильё в России продолжит дорожать, сообщили в Минстрое;
- Ожидается и скачок ставок по кредитам;
- В Госдуме решили заняться коллекторами;
- В Саратове рабочие завода металлоконструкций пытаются спасти предприятие от разграбления и ликвидации;
- В Новочеркасске на месте планетария откроют KFC;
- Следственный комитет проведет проверку после интервью скопинского маньяка Мохова;
- В Турции за рухнувшую лиру вступился имам мечети Айя-София;
- ООН предупреждает о риске голода более чем в 20 странах;
- У Роскосмоса за год выявили нарушений на 30 с лишним миллиардов рублей;
- Российские власти на фоне всеобщей борьбы с изменением климата задумали монетизировать тайгу.
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