В этом выпуске:

- Иностранные инвесторы распродают рубли и рублёвые гособлигации, на рынке паника;

- На продуктовых прилавках запахло дефицитом;

- Жильё в России продолжит дорожать, сообщили в Минстрое;

- Ожидается и скачок ставок по кредитам;

- В Госдуме решили заняться коллекторами;

- В Саратове рабочие завода металлоконструкций пытаются спасти предприятие от разграбления и ликвидации;

- В Новочеркасске на месте планетария откроют KFC;

- Следственный комитет проведет проверку после интервью скопинского маньяка Мохова;

- В Турции за рухнувшую лиру вступился имам мечети Айя-София;

- ООН предупреждает о риске голода более чем в 20 странах;

- У Роскосмоса за год выявили нарушений на 30 с лишним миллиардов рублей;

- Российские власти на фоне всеобщей борьбы с изменением климата задумали монетизировать тайгу.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Собчак и Чикатило. Бургер вместо планетария. Монетизация тайги. Галопом по Европам (24 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.