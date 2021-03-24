Решение объявить в Германии два дополнительных праздничных дня и продлить пасхальные выходные до пяти дней было неправильным, поскольку приведет к множеству проблем, заявила канцлер Германии Ангела Меркель и попросила прощения у граждан страны.

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