Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время заседания альянса заявил, что Евросоюз и НАТО не могут самостоятельно справиться с вызовами, исходящими от России. Он назвал действия России дестабилизирующими и призвал Европу и Северную Америку объединиться.

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