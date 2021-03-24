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Время покажет. Концепция НАТО 24.03.2021

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Видео 24.03.2021. Время покажет. Концепция НАТО
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Видео - Время покажет. Концепция НАТО (24 Марта 2021)

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Опубликовано: 24 Марта 2021

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время заседания альянса заявил, что Евросоюз и НАТО не могут самостоятельно справиться с вызовами, исходящими от России. Он назвал действия России дестабилизирующими и призвал Европу и Северную Америку объединиться.

 

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