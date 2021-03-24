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Время покажет. Прививка президента 24.03.2021

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Видео 24.03.2021. Время покажет. Прививка президента
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Видео - Время покажет. Прививка президента (24 Марта 2021)

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Опубликовано: 24 Марта 2021

Президент России Владимир Путин привился первым компонентом вакцины от коронавируса. Второй укол ему сделают через несколько недель, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.  Как отреагировали на это событие западные СМИ?

 

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