Президент России Владимир Путин привился первым компонентом вакцины от коронавируса. Второй укол ему сделают через несколько недель, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Как отреагировали на это событие западные СМИ?

Смотрите онлайн Видео Время покажет. Прививка президента (24 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.