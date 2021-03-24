Видео - Время покажет. Прививка президента (24 Марта 2021)
Опубликовано: 24 Марта 2021
Вечер с Соловьевым. Давайте начнем консолидацию нашего правящего класса в одном понятном стратегическом коридоре
Еще
Президент России Владимир Путин привился первым компонентом вакцины от коронавируса. Второй укол ему сделают через несколько недель, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Как отреагировали на это событие западные СМИ?
Смотрите онлайн Видео Время покажет. Прививка президента (24 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.