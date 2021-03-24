Дмитрий Гордон в программе "Время Голованова" на канале "Украина 24"



- о новом локдауне, виновных в срыве вакцинации населения и засекреченной цене вакцины

- о протесте под Офисом президента и роли Порошенко в нем

- об инициативе депутатов об увольнение врачей, отказавшихся от вакцинации, и разговор с врачом-инфекционистом Ольгой Голубовской

- разговор с пациентом реанимации Александровской больницы, болеющим COVID-19

- об интервью с Рудьковским и о том, кто стоял за прослушкой Кучмы

- о министре цифровой трансформации Михаиле Федорове

- разговор с Юрием Швецом об отказе Байдена разговаривать с Путиным, противостоянии Путина и Патрушева, возможностях для Украины, активных боевых действиях России против Украины, Медведчуке и бизнес-партнерах Порошенко и Путине

- сюжет о львовянине, сделавшем себе тату с Гордоном

- о требовании носить маски на улице.

Смотрите онлайн Дмитрий Гордон Беспорядки под Офисом Зеленского. Противостояние Путина и Патрушева. Швец (24 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.