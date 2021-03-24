Дмитрий Гордон - Беспорядки под Офисом Зеленского. Противостояние Путина и Патрушева. Швец (24 Марта 2021)
Опубликовано: 24 Марта 2021
Ведущие: Дмитрий Гордон
Шашкин: Главу Генштаба ВС Грузии у туалета министра обороны задержали - сейчас он за Украину воюет
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Дмитрий Гордон в программе "Время Голованова" на канале "Украина 24"
- о новом локдауне, виновных в срыве вакцинации населения и засекреченной цене вакцины
- о протесте под Офисом президента и роли Порошенко в нем
- об инициативе депутатов об увольнение врачей, отказавшихся от вакцинации, и разговор с врачом-инфекционистом Ольгой Голубовской
- разговор с пациентом реанимации Александровской больницы, болеющим COVID-19
- об интервью с Рудьковским и о том, кто стоял за прослушкой Кучмы
- о министре цифровой трансформации Михаиле Федорове
- разговор с Юрием Швецом об отказе Байдена разговаривать с Путиным, противостоянии Путина и Патрушева, возможностях для Украины, активных боевых действиях России против Украины, Медведчуке и бизнес-партнерах Порошенко и Путине
- сюжет о львовянине, сделавшем себе тату с Гордоном
- о требовании носить маски на улице.
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