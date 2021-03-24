Очередное позорище настигло мамкиных революционеров, объявивших о новых митингах под лозунгом «Свободу Навальному!». Состряпанный шайкой скрипт налепил данные об «участниках митингов» настолько топорно, что «борцы с Режимом» нашлись на кладбищах, в акватории Охотского моря и даже на ядерном полигоне на Новой Земле.

Смотрите онлайн Политическая Россия Навальнисты обделались с картой участников митингов (24 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.