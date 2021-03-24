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Политическая Россия. Навальнисты обделались с картой участников митингов 24.03.2021

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Политическая Россия 24.03.2021. Навальнисты обделались с картой участников митингов
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Политическая Россия - Навальнисты обделались с картой участников митингов (24 Марта 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 24 Марта 2021

Очередное позорище настигло мамкиных революционеров, объявивших о новых митингах под лозунгом «Свободу Навальному!». Состряпанный шайкой скрипт налепил данные об «участниках митингов» настолько топорно, что «борцы с Режимом» нашлись на кладбищах, в акватории Охотского моря и даже на ядерном полигоне на Новой Земле.

 

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