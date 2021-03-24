Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. К Навальному не пускают адвокатов. Суд Пономарева с минюстом. ФСБ: подросток готовил теракт в школе 24.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 24.03.2021. К Навальному не пускают адвокатов. Суд Пономарева с минюстом. ФСБ: подросток готовил теракт в школе
24.03.2021 24.03.2021 24.03.2021 24.03.2021 24.03.2021 24.03.2021 23.03.2021 23.03.2021 23.03.2021 23.03.2021
Еще

Телеканал Дождь - К Навальному не пускают адвокатов. Суд Пономарева с минюстом. ФСБ: подросток готовил теракт в школе (24 Марта 2021)

7 просмотров
1
0
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 24 Марта 2021

Адвокатов Алексея Навального, который содержится в исправительной колонии № 2 города Покрова Владимирской области, не пускают к нему с утра. Причину объясняют режимными мероприятиями, но сторонники оппозиционера подозревают, что он мог попасть в больницу.

 

Хорошевский суд Москвы назначил на 2 апреля рассмотрение иска правозащитника Льва Пономарева, в котором он оспаривает присвоение ему статуса иностранного агента. «Рассмотрение дела назначено на 2 апреля в 9:15», — сказал представитель суда. Ответчиком по административному иску является управление Министерства юстиции РФ по Москве.

 

В Сочи задержан учащийся одного из расположенных в регионе лицеев, который, по информации ФСБ, планировал изготовить взрывчатку и напасть на одноклассников. Сотрудники спецслужбы нашли дома у подростка готовые самодельные взрывные устройства, компоненты для них, а также дневник и материалы о других нападениях на учебные заведения.

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь К Навальному не пускают адвокатов. Суд Пономарева с минюстом. ФСБ: подросток готовил теракт в школе (24 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу