«Путин не обижается, когда его называют убийцей»: экс-посол США в России о последствиях слов Байдена

Адвокатов Алексея Навального, который содержится в исправительной колонии № 2 города Покрова Владимирской области, не пускают к нему с утра. Причину объясняют режимными мероприятиями, но сторонники оппозиционера подозревают, что он мог попасть в больницу.

Хорошевский суд Москвы назначил на 2 апреля рассмотрение иска правозащитника Льва Пономарева, в котором он оспаривает присвоение ему статуса иностранного агента. «Рассмотрение дела назначено на 2 апреля в 9:15», — сказал представитель суда. Ответчиком по административному иску является управление Министерства юстиции РФ по Москве.

В Сочи задержан учащийся одного из расположенных в регионе лицеев, который, по информации ФСБ, планировал изготовить взрывчатку и напасть на одноклассников. Сотрудники спецслужбы нашли дома у подростка готовые самодельные взрывные устройства, компоненты для них, а также дневник и материалы о других нападениях на учебные заведения.

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