Двадцать два года назад Югославию сотрясло, причем никакой нужды в бомбардировках не было, но в этот день состоялся знаменитый разворот над Атлантикой, который был разворотом как в буквальном, так и в переносном смысле. Потому что с этого момента стало ясно, что без всяких резолюций ООН и прочих решений им можно. И теперь они такие белые и пушистые учат нас себя вести.

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