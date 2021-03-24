Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Вечер с Владимиром Соловьевым 24.03.2021

  1. Главная
  2. Россия 1
  3. Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым 24.03.2021
24.03.2021 23.03.2021 22.03.2021 18.03.2021 17.03.2021 16.03.2021 15.03.2021 11.03.2021 10.03.2021 09.03.2021
Еще

Вечер с Владимиром Соловьевым (24 Марта 2021)

175 просмотров
8
0
Поделиться
Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
Подписаться

Опубликовано: 24 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Двадцать два года назад Югославию сотрясло, причем никакой нужды в бомбардировках не было, но в этот день состоялся знаменитый разворот над Атлантикой, который был разворотом как в буквальном, так и в переносном смысле. Потому что с этого момента стало ясно, что без всяких резолюций ООН и прочих решений им можно. И теперь они такие белые и пушистые учат нас себя вести.

 

Смотрите онлайн Вечер с Владимиром Соловьевым (24 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу