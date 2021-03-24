Телеканал Дождь - «Боли в спине, отнимается нога». Сторонники Навального заявили о резком ухудшении здоровья политика (24 Марта 2021)
Опубликовано: 24 Марта 2021
К Навальному не пускают адвокатов. Суд Пономарева с минюстом. ФСБ: подросток готовил теракт в школе
Еще
Адвокаты политика Алексея Навального заявили, что в колонии ухудшилось его состояние здоровья. На днях его осматривал врач. Сейчас, по мнению главы сети штабов политика Леонида Волкова, он может находиться в тюремной больнице, а администрация ИК-2 хочет скрыть этот факт.
Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Боли в спине, отнимается нога». Сторонники Навального заявили о резком ухудшении здоровья политика (24 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.