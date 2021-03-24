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Дождь. «Боли в спине, отнимается нога». Сторонники Навального заявили о резком ухудшении здоровья политика 24.03.2021

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Телеканал Дождь 24.03.2021. «Боли в спине, отнимается нога». Сторонники Навального заявили о резком ухудшении здоровья политика
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Телеканал Дождь - «Боли в спине, отнимается нога». Сторонники Навального заявили о резком ухудшении здоровья политика (24 Марта 2021)

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Опубликовано: 24 Марта 2021

Адвокаты политика Алексея Навального заявили, что в колонии ухудшилось его состояние здоровья. На днях его осматривал врач. Сейчас, по мнению главы сети штабов политика Леонида Волкова, он может находиться в тюремной больнице, а администрация ИК-2 хочет скрыть этот факт.

 

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