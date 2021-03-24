Ближневосточный эмират Катар решил стать главнейшим поставщиком сжиженного природного газа. В том, насколько реальны планы эмирата и как это скажется на российской экономике, разбирались «Известия».

Государственная нефтяная компания Катара Quatar Petroleum объявила о планах в ближайшие годы увеличить поставки СПГ с текущих 77 млн т до 110 млн т к 2025 году и до 126 млн т — к 2027 году, то есть на 43%. Инвестиции в проект составят $29 млрд, из них чуть менее половины — на строительство новых мощностей.

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