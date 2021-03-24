Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Политическая Россия. Арабы начинают великую газовую войну 24.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Политическая Россия
Политическая Россия 24.03.2021. Арабы начинают великую газовую войну
24.03.2021 24.03.2021 24.03.2021 23.03.2021 23.03.2021 23.03.2021 23.03.2021 22.03.2021 22.03.2021 22.03.2021
Еще

Политическая Россия - Арабы начинают великую газовую войну (24 Марта 2021)

11 просмотров
2
0
Поделиться
Политическая Россия
Политическая Россия
Подписаться

Опубликовано: 24 Марта 2021

Ближневосточный эмират Катар решил стать главнейшим поставщиком сжиженного природного газа. В том, насколько реальны планы эмирата и как это скажется на российской экономике, разбирались «Известия».

 

Государственная нефтяная компания Катара Quatar Petroleum объявила о планах в ближайшие годы увеличить поставки СПГ с текущих 77 млн т до 110 млн т к 2025 году и до 126 млн т — к 2027 году, то есть на 43%. Инвестиции в проект составят $29 млрд, из них чуть менее половины — на строительство новых мощностей.

 

Смотрите онлайн Политическая Россия Арабы начинают великую газовую войну (24 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу