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Время в 21:00 24.03.2021

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Время в 21:00 24.03.2021
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Время в 21:00 (24 Марта 2021)

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Время в 21:00
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Опубликовано: 25 Марта 2021

Смотрите в этом выпуске: Анна Щербакова лидирует после исполнения короткой программы на ЧМ по фигурному катанию; Первый канал покажет отборочный матч ЧМ-2022 Мальта - Россия; Владимир Путин встретился сегодня с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным; пасхальный локдаун в Германии отменяется; премьер-министр России находится в Греции с визитом по случаю празднования 200-летия начала освободительной революции; 22 года назад силы НАТО начали бомбардировки Югославии; в России от коронавируса прививается все больше людей; репортаж о том, как сила духа и вера в себя способны изменить судьбу.

 

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