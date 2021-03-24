Смотрите в этом выпуске: Анна Щербакова лидирует после исполнения короткой программы на ЧМ по фигурному катанию; Первый канал покажет отборочный матч ЧМ-2022 Мальта - Россия; Владимир Путин встретился сегодня с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным; пасхальный локдаун в Германии отменяется; премьер-министр России находится в Греции с визитом по случаю празднования 200-летия начала освободительной революции; 22 года назад силы НАТО начали бомбардировки Югославии; в России от коронавируса прививается все больше людей; репортаж о том, как сила духа и вера в себя способны изменить судьбу.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (24 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.