Полный контакт. Референдум о судьбе СССР. Монетизация ненависти к России. Отказ от AstraZeneca 17.03.2021

Доброе утро!

Четверг, 7 утра, «Полный контакт»! Владимир Соловьёв рад приветствовать вас у радиоприёмников и в эфире Соловьёв LIVE! Начинайте утро вместе с нами!

Смотрите онлайн Полный контакт с Владимиром Соловьевым (25 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.