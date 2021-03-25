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Николай Стариков. Байден испугался Путина. Лавров о ЕС и любовь Запада к Горбачёву 25.03.2021

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Николай Стариков 25.03.2021. Байден испугался Путина. Лавров о ЕС и любовь Запада к Горбачёву
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Николай Стариков - Байден испугался Путина. Лавров о ЕС и любовь Запада к Горбачёву (25 Марта 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 25 Марта 2021

Ведущие: Николай Стариков

В новом выпуске видеоблога были затронуты три темы: отказ администрации президента США от предложения Путина об открытых дебатах с Байденом, высказывания министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова от уничтоженных отношениях с ЕС, а также новые обстоятельства о необычайной любви Запада к фигуре Михаила Сергеевича Горбачёва.

 

- Почему Байден отказался от участия в дебатах с Путиным
- Про слова Лаврова об уничтоженных отношениях между Россией и ЕС
- О двух концепциях отношений с ЕС
- О борьбе лимитрофов внутри ЕС за суверенитет
- О новых обстоятельствах по делу о предательстве советской номенклатуры.

 

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