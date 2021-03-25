В новом выпуске видеоблога были затронуты три темы: отказ администрации президента США от предложения Путина об открытых дебатах с Байденом, высказывания министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова от уничтоженных отношениях с ЕС, а также новые обстоятельства о необычайной любви Запада к фигуре Михаила Сергеевича Горбачёва.

- Почему Байден отказался от участия в дебатах с Путиным

- Про слова Лаврова об уничтоженных отношениях между Россией и ЕС

- О двух концепциях отношений с ЕС

- О борьбе лимитрофов внутри ЕС за суверенитет

- О новых обстоятельствах по делу о предательстве советской номенклатуры.

Смотрите онлайн Николай Стариков Байден испугался Путина. Лавров о ЕС и любовь Запада к Горбачёву (25 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.