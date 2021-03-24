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Открытый эфир. Украинские снайперы в ДНР и утомленные глобальным потеплением 24.03.2021

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Открытый эфир 24.03.2021. Украинские снайперы в ДНР и утомленные глобальным потеплением
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Открытый эфир - Украинские снайперы в ДНР и утомленные глобальным потеплением (24 Марта 2021)

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Опубликовано: 25 Марта 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Снайперские дуэли и разминка крупным калибром. Зачем украинские снайперы начали охоту на донбасских стариков? И кто отдал приказ на передислокацию тяжелого вооружения к линии разграничения?

 

- Байки из склепа. С чего вдруг украинский дипломат Роман Бессмертный заявил, что Украину «окружила миллионная российская армия»? Почему Киев продолжает врать всему миру о том, с кем на самом деле он ведет войну?

 

- Осторожно, твой чайник следит за тобой. Кто и как уже ведет полномасштабную войну с Россией в интернете? Кому на самом деле принадлежат рубильники от глобальной сети?

 

- Клик или крик. Как интернет-гиганты Google, Facebook, Twitter погрузили миллиарды людей в атмосферу IT-фашизма?

 

- Утомленные солнцем. Правда ли, что американская армия экстренно меняет тактику ведения войн с учетом глобального потепления? Почему то, к чему апеллирует Грета Тунберг и компания, вообще ничего общего не имеет с наукой?

 

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