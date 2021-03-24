Открытый эфир. Передислокация фашизма на Украине и «Палачи на пенсии» 23.03.2021

- Снайперские дуэли и разминка крупным калибром. Зачем украинские снайперы начали охоту на донбасских стариков? И кто отдал приказ на передислокацию тяжелого вооружения к линии разграничения?

- Байки из склепа. С чего вдруг украинский дипломат Роман Бессмертный заявил, что Украину «окружила миллионная российская армия»? Почему Киев продолжает врать всему миру о том, с кем на самом деле он ведет войну?

- Осторожно, твой чайник следит за тобой. Кто и как уже ведет полномасштабную войну с Россией в интернете? Кому на самом деле принадлежат рубильники от глобальной сети?

- Клик или крик. Как интернет-гиганты Google, Facebook, Twitter погрузили миллиарды людей в атмосферу IT-фашизма?

- Утомленные солнцем. Правда ли, что американская армия экстренно меняет тактику ведения войн с учетом глобального потепления? Почему то, к чему апеллирует Грета Тунберг и компания, вообще ничего общего не имеет с наукой?

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