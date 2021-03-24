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Между тем. Кто хозяин в интернете 24.03.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 24.03.2021. Кто хозяин в интернете
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Между тем с Наталией Метлиной - Кто хозяин в интернете (24 Марта 2021)

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Опубликовано: 25 Марта 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Мессенджер Твиттер навечно удалил аккаунт Дональда Трампа, но кто остановит сам Твиттер? Запретят ли в России американские соцсети? Как IT-гиганты решают - что нам смотреть и как думать? Кто и как составляет подборки главных новостей в поисковиках и формирует цифровую среду? Возможен ли в России суверенный интернет? О чем говорит опыт Китая? И кто на самом деле  управляет сегодня мировым Интернетом?

 

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