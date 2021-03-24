Мессенджер Твиттер навечно удалил аккаунт Дональда Трампа, но кто остановит сам Твиттер? Запретят ли в России американские соцсети? Как IT-гиганты решают - что нам смотреть и как думать? Кто и как составляет подборки главных новостей в поисковиках и формирует цифровую среду? Возможен ли в России суверенный интернет? О чем говорит опыт Китая? И кто на самом деле управляет сегодня мировым Интернетом?

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