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17 марта в интервью телеканалу ABC президент США Джо Байден ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей. На следующий день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден не жалеет о своих словах в адрес Путина.

В тот же день российский лидер ответил американскому коллеге: «Кто как обзывается, тот так и называется», а также предложил продолжить дискуссию «в прямом эфире». США отказались от его проведения. В своей авторской колонке Екатерина Котрикадзе разбирается, почему Путину не ответил гневным выпадом на эти обвинения и почему американская сторона не поддержала дискуссии «в прямом эфире».

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