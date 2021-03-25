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Дождь. Почему Путину откровенность Байдена нравится больше, чем реверансы Трампа 25.03.2021

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Телеканал Дождь 25.03.2021. Почему Путину откровенность Байдена нравится больше, чем реверансы Трампа
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Телеканал Дождь - Почему Путину откровенность Байдена нравится больше, чем реверансы Трампа (25 Марта 2021)

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Опубликовано: 25 Марта 2021

17 марта в интервью телеканалу ABC президент США Джо Байден ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей. На следующий день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден не жалеет о своих словах в адрес Путина.

 

В тот же день российский лидер ответил американскому коллеге: «Кто как обзывается, тот так и называется», а также предложил продолжить дискуссию «в прямом эфире». США отказались от его проведения. В своей авторской колонке Екатерина Котрикадзе разбирается, почему Путину не ответил гневным выпадом на эти обвинения и почему американская сторона не поддержала дискуссии «в прямом эфире».

 

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