Телеканал Дождь - Почему Путину откровенность Байдена нравится больше, чем реверансы Трампа (25 Марта 2021)
Опубликовано: 25 Марта 2021
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17 марта в интервью телеканалу ABC президент США Джо Байден ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей. На следующий день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден не жалеет о своих словах в адрес Путина.
В тот же день российский лидер ответил американскому коллеге: «Кто как обзывается, тот так и называется», а также предложил продолжить дискуссию «в прямом эфире». США отказались от его проведения. В своей авторской колонке Екатерина Котрикадзе разбирается, почему Путину не ответил гневным выпадом на эти обвинения и почему американская сторона не поддержала дискуссии «в прямом эфире».
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