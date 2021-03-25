Деятели культуры, журналисты и адвокаты обратились в письме к главе ФСИН и генпрокурору из-за условий содержания Навального в колонии. Среди тех, кто подписал письмо, — Андрей Звягинцев, Виталий Манский, Гарри Бардин, Андрей Макаревич, Людмила Улицкая, Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова, Леонид Гозман, Борис Вишневский, а также главред Дождя Тихон Дзядко.

«Мы просим Вас и требуем принять все меры к созданию для Алексея Навального нормальных, не угрожающих его здоровью и жизни условий содержания в колонии, а также обеспечить законный и своевременный доступ к нему его адвокатов. Согласно российскому закону, адвокаты имеют право на беспрепятственное посещение своих подзащитных. На каком основании адвокаты Навального вынуждены ждать встречи со своим подзащитным четыре — пять часов? На каком основании их не допускают к их подзащитному, чье здоровье вызывает обеспокоенность?» — говорится в письме.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Что с Навальным? День Воли в Беларуси: задержания. Годовщина локдауна в России (25 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.