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Дождь. Что с Навальным? День Воли в Беларуси: задержания. Годовщина локдауна в России 25.03.2021

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Телеканал Дождь 25.03.2021. Что с Навальным? День Воли в Беларуси: задержания. Годовщина локдауна в России
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Телеканал Дождь - Что с Навальным? День Воли в Беларуси: задержания. Годовщина локдауна в России (25 Марта 2021)

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Опубликовано: 25 Марта 2021

Деятели культуры, журналисты и адвокаты обратились в письме к главе ФСИН и генпрокурору из-за условий содержания Навального в колонии. Среди тех, кто подписал письмо, — Андрей Звягинцев, Виталий Манский, Гарри Бардин, Андрей Макаревич, Людмила Улицкая, Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова, Леонид Гозман, Борис Вишневский, а также главред Дождя Тихон Дзядко.

 

«Мы просим Вас и требуем принять все меры к созданию для Алексея Навального нормальных, не  угрожающих его здоровью и жизни условий содержания в колонии, а также обеспечить законный и своевременный доступ к нему его адвокатов. Согласно российскому закону, адвокаты имеют право на беспрепятственное посещение своих подзащитных. На каком основании адвокаты Навального  вынуждены ждать встречи со своим  подзащитным  четыре — пять часов? На каком основании их не допускают  к их  подзащитному, чье здоровье вызывает обеспокоенность?» — говорится в письме.

 

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