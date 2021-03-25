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Соловьёв LIVE. Сколько самолетов НАТО готовы атаковать Россию? Россию ждет судьба Югославии? 25.03.2021

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Соловьёв LIVE 25.03.2021. Сколько самолетов НАТО готовы атаковать Россию? Россию ждет судьба Югославии?
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Соловьёв LIVE - Сколько самолетов НАТО готовы атаковать Россию? Россию ждет судьба Югославии? (25 Марта 2021)

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Опубликовано: 25 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Наличие ядерного оружия у России остужает горячие головы в странах НАТО?
О конфронтации России и НАТО. Как должна действовать наша страна? Гость – военный эксперт Михаил Ходарёнок.

 

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