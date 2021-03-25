Как в Берлинском суде слепили абсурдное дело против России? С точки зрения Российского правительства жертва была врагом государства. За что в Белом доме готовы оправдать террористов? Мы не можем наказывать или подвергать порицанию наших партнеров. И стоит ли верить Европе, утверждающей, что Россия хакнула половину старого света. Это очень серьезное преступление, организованное другим государством.

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