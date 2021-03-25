Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Место встречи. Кредит недоверия 25.03.2021

  1. Главная
  2. НТВ
  3. Место встречи
Место встречи 25.03.2021. Кредит недоверия
25.03.2021 24.03.2021 23.03.2021 22.03.2021 19.03.2021 18.03.2021 17.03.2021 16.03.2021 15.03.2021 12.03.2021
Еще

Место встречи - Кредит недоверия (25 Марта 2021)

210 просмотров
2
1
Поделиться
Место встречи
Место встречи
Подписаться

Опубликовано: 25 Марта 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Как в Берлинском суде слепили абсурдное дело против России? С точки зрения Российского правительства жертва была врагом государства. За что в Белом доме готовы оправдать террористов? Мы не можем наказывать или подвергать порицанию наших партнеров. И стоит ли верить Европе, утверждающей, что Россия хакнула половину старого света. Это очень серьезное преступление, организованное другим государством.

 

Смотрите онлайн Место встречи Кредит недоверия (25 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу