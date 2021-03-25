Политическая Россия - «Коммунисты» сцепились в предвыборной грызне за власть (25 Марта 2021)
Опубликовано: 25 Марта 2021
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Активную грызню за власть внутри Коммерческой партии РФ развернули «коммунисты», готовящиеся к осенним выборам в Госдуму. Чем дряхлее Геннадий Зюганов, тем больше желающих подмять партию под себя. Первую скрипку в этом террариуме играет ручкавшийся с Навальным глава московского горкома КПРФ Валерий Рашкин. Которого, в свою очередь, атакует хайпожор Максим Шевченко.
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