Что толку говорить о Собчак – вы закон примите! Армен Гаспарян

Активную грызню за власть внутри Коммерческой партии РФ развернули «коммунисты», готовящиеся к осенним выборам в Госдуму. Чем дряхлее Геннадий Зюганов, тем больше желающих подмять партию под себя. Первую скрипку в этом террариуме играет ручкавшийся с Навальным глава московского горкома КПРФ Валерий Рашкин. Которого, в свою очередь, атакует хайпожор Максим Шевченко.

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