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Политическая Россия. «Коммунисты» сцепились в предвыборной грызне за власть 25.03.2021

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Политическая Россия 25.03.2021. «Коммунисты» сцепились в предвыборной грызне за власть
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Политическая Россия - «Коммунисты» сцепились в предвыборной грызне за власть (25 Марта 2021)

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Опубликовано: 25 Марта 2021

Активную грызню за власть внутри Коммерческой партии РФ развернули «коммунисты», готовящиеся к осенним выборам в Госдуму. Чем дряхлее Геннадий Зюганов, тем больше желающих подмять партию под себя. Первую скрипку в этом террариуме играет ручкавшийся с Навальным глава московского горкома КПРФ Валерий Рашкин. Которого, в свою очередь, атакует хайпожор Максим Шевченко.

 

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