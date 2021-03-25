В американских СМИ появилась информация, что Белый дом предписывает журналистам называть действующие власти США "администрацией Байдена – Харрис", указывая фамилию не только главы государства, но и вице-президента. Кто на самом деле стоит во главе США — избранный президент Джо Байден или вице-президент Камала Харрис?

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