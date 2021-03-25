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Время покажет. Команда Байдена 25.03.2021

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Видео 25.03.2021. Время покажет. Команда Байдена
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Видео - Время покажет. Команда Байдена (25 Марта 2021)

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Опубликовано: 25 Марта 2021

В американских СМИ появилась информация, что Белый дом предписывает журналистам называть действующие власти США "администрацией Байдена – Харрис", указывая фамилию не только главы государства, но и вице-президента. Кто на самом деле стоит во главе США — избранный президент Джо Байден или вице-президент Камала Харрис?

 

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