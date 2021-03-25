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«Состояние здоровья стабильное, удовлетворительное», — так ФСИН 25 марта прокомментировал самочувствие политика Алексея Навального, который содержится в колонии города Покров. В ведомстве отметили, что медицинское обследование осужденных проводилось накануне, обследовался и осужденный Навальный.

Его состояние оценили, как стабильное и удовлетворительное. В тоже время адвокаты оппозиционера ситуацию описывают совсем иначе. По словам Ольги Михайловой, в колонии у Навального начала отниматься нога, а до этого долго болела спина.

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