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Дождь. Что с Навальным? Включение от колонии, где находится политик 25.03.2021

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Телеканал Дождь 25.03.2021. Что с Навальным? Включение от колонии, где находится политик
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Телеканал Дождь - Что с Навальным? Включение от колонии, где находится политик (25 Марта 2021)

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Опубликовано: 25 Марта 2021

«Состояние здоровья стабильное, удовлетворительное», — так ФСИН 25 марта прокомментировал самочувствие политика Алексея Навального, который содержится в колонии города Покров. В ведомстве отметили, что медицинское обследование осужденных проводилось накануне, обследовался и осужденный Навальный.

 

Его состояние оценили, как стабильное и удовлетворительное. В тоже время адвокаты оппозиционера ситуацию описывают совсем иначе. По словам Ольги Михайловой, в колонии у Навального начала отниматься нога, а до этого долго болела спина.

 

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