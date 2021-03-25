Соловьёв LIVE - «Арабская весна» и операция ВКС России в Сирии. АРМАГЕДДОНЫЧ (25 Марта 2021)
Опубликовано: 25 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
НАТО хочет освободить Навального. На Западном фронте без перемен. Трагедия Югославии. Поле Куликова
«Пришло время Собчакам указать на их место». Нарусова в Совфеде и информационные помои Ксении Собчак
Еще
АРМАГЕДДОНЫЧ заступает на смену!
Целый час мыслей от Евгения Сатановского. В этот раз поговорим об «арабской весне» и операции ВКС России в Сирии.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Арабская весна» и операция ВКС России в Сирии. АРМАГЕДДОНЫЧ (25 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.