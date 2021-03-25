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АРМАГЕДДОНЫЧ заступает на смену!

Целый час мыслей от Евгения Сатановского. В этот раз поговорим об «арабской весне» и операции ВКС России в Сирии.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Арабская весна» и операция ВКС России в Сирии. АРМАГЕДДОНЫЧ (25 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.