Байден смог преодолеть четыре трапа и пробежаться по лужайке, в чем секрет столь поразительной энергичности? Спутник V летит на помощь, в Германии срочно призвали Европу начать переговоры о поставках вакцины. Локдаун отменяется, почему Меркель отказалась закрывать страну на Пасху? Ментальная война, в минобороны предупредили о новой угрозе с запада, как с ней бороться?

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