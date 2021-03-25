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Время покажет 25.03.2021

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Время покажет 25.03.2021
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Время покажет (25 Марта 2021)

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Опубликовано: 25 Марта 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Байден смог преодолеть четыре трапа и пробежаться по лужайке, в чем секрет столь поразительной энергичности? Спутник V летит на помощь, в Германии срочно призвали Европу начать переговоры о поставках вакцины. Локдаун отменяется, почему Меркель отказалась закрывать страну на Пасху? Ментальная война, в минобороны предупредили о новой угрозе с запада, как с ней бороться?

 

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