Царьград. Главное - Новая схема отъема денег у населения и бюджета: «зеленые» долги для Грефа и Ко (25 Марта 2021)
Опубликовано: 25 Марта 2021
Ведущие: Юрий Пронько
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В России в скором времени появится т.н. зеленая льготная ипотека. В ЦБ считают важным уже в этом году выработать критерии т.н. зеленых квартир. Эксперты, в свою очередь указывают, что решающее значение будет иметь государственная поддержка банков.
Без неё, фактически без двойного обложения граждан, через налоги и ипотечные долги, все т.н. зеленые проекты в недвижимости обречены на провал. Получается, что ЦБ лоббирует «зеленую» ипотека в интересах Грефа и Ко, как новый источник отъема средств и обогащения банкиров.
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