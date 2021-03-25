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Царьград. Главное. Новая схема отъема денег у населения и бюджета: «зеленые» долги для Грефа и Ко 25.03.2021

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Царьград. Главное 25.03.2021. Новая схема отъема денег у населения и бюджета: «зеленые» долги для Грефа и Ко
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Царьград. Главное - Новая схема отъема денег у населения и бюджета: «зеленые» долги для Грефа и Ко (25 Марта 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 25 Марта 2021

Ведущие: Юрий Пронько

В России в скором времени появится т.н. зеленая льготная ипотека. В ЦБ считают важным уже в этом году выработать критерии т.н. зеленых квартир. Эксперты, в свою очередь указывают, что решающее значение будет иметь государственная поддержка банков.

 

Без неё, фактически без двойного обложения граждан, через налоги и ипотечные долги, все т.н. зеленые проекты в недвижимости обречены на провал. Получается, что ЦБ лоббирует «зеленую» ипотека в интересах Грефа и Ко, как новый источник отъема средств и обогащения банкиров.

 

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