Царьград. Главное. Рубль и нефть вниз, цены на топливо вверх: в России новый кризис 23.03.2021

В России в скором времени появится т.н. зеленая льготная ипотека. В ЦБ считают важным уже в этом году выработать критерии т.н. зеленых квартир. Эксперты, в свою очередь указывают, что решающее значение будет иметь государственная поддержка банков.

Без неё, фактически без двойного обложения граждан, через налоги и ипотечные долги, все т.н. зеленые проекты в недвижимости обречены на провал. Получается, что ЦБ лоббирует «зеленую» ипотека в интересах Грефа и Ко, как новый источник отъема средств и обогащения банкиров.

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