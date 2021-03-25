Новая украинская реальность: партия Владимира Зеленского "Слуга народа" намерена приравнять к нацизму идеологию Русского мира. Киев уже готов отказаться от Донбасса: секретарь СНБУ Данилов требует исключить это понятие из украинской топонимики. Эта и другие темы в программе "60 минут".

Смотрите онлайн 60 минут по горячим следам Вечерний выпуск. Украина рискует остаться без вакцины и Донбасса (25 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.