60 минут по горячим следам - Вечерний выпуск. Украина рискует остаться без вакцины и Донбасса (25 Марта 2021)
Опубликовано: 25 Марта 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
60 минут. Вечерний выпуск. Генсек НАТО фактически объявил новую холодную войну РФ 24.03.2021
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Новая украинская реальность: партия Владимира Зеленского "Слуга народа" намерена приравнять к нацизму идеологию Русского мира. Киев уже готов отказаться от Донбасса: секретарь СНБУ Данилов требует исключить это понятие из украинской топонимики. Эта и другие темы в программе "60 минут".
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