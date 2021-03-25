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60 минут. Вечерний выпуск. Украина рискует остаться без вакцины и Донбасса 25.03.2021

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60 минут по горячим следам 25.03.2021. Вечерний выпуск. Украина рискует остаться без вакцины и Донбасса
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60 минут по горячим следам - Вечерний выпуск. Украина рискует остаться без вакцины и Донбасса (25 Марта 2021)

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Опубликовано: 25 Марта 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Новая украинская реальность: партия Владимира Зеленского "Слуга народа" намерена приравнять к нацизму идеологию Русского мира. Киев уже готов отказаться от Донбасса: секретарь СНБУ Данилов требует исключить это понятие из украинской топонимики. Эта и другие темы в программе "60 минут".

 

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