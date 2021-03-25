Константин Сёмин - Интернет по паспорту. Трансвеститы в законе. Слава жадности! Галопом по Европам (25 Марта 2021)
Опубликовано: 25 Марта 2021
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В этом выпуске:
- Падение рубля остановил танкер в Суэцком канале;
- Иностранцы уходят из рубля. Госдеп должен объявить на днях новые санкции;
- Резкий рост цен на сахар и масло заставляет правительство продлить заморозку;
- Американский сенат утвердил первого трансвестита на должность в минздраве;
- Пекин через представителя МИД Чуньин призвал Украину защитить интересы китайских инвесторов;
- Зеленский подписал “Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма”;
- Англию от Ковида спасла жадность. Такое заявление сделал премьер Джонсон;
- Саммит министров иностранных дел отзаседал в Брюсселе;
- США и Евросоюз совместно давят на Китай из-за ситуации в Синцзяне;
- Обнаружена очередная разновидность вируса;
- Газпром закончил прошлый год с убытком в 706 миллиардов рублей;
- Роскомнадзор предложил пускать в соцсети по паспорту;
- 10 тысяч ВИЧ-положительных детей могут остаться без лекарств;
- Ютуб становится главным средством коммуникации в России и главным инструментом зарабатывания денег в сети.
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