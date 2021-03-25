В этом выпуске:

- Падение рубля остановил танкер в Суэцком канале;

- Иностранцы уходят из рубля. Госдеп должен объявить на днях новые санкции;

- Резкий рост цен на сахар и масло заставляет правительство продлить заморозку;

- Американский сенат утвердил первого трансвестита на должность в минздраве;

- Пекин через представителя МИД Чуньин призвал Украину защитить интересы китайских инвесторов;

- Зеленский подписал “Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма”;

- Англию от Ковида спасла жадность. Такое заявление сделал премьер Джонсон;

- Саммит министров иностранных дел отзаседал в Брюсселе;

- США и Евросоюз совместно давят на Китай из-за ситуации в Синцзяне;

- Обнаружена очередная разновидность вируса;

- Газпром закончил прошлый год с убытком в 706 миллиардов рублей;

- Роскомнадзор предложил пускать в соцсети по паспорту;

- 10 тысяч ВИЧ-положительных детей могут остаться без лекарств;

- Ютуб становится главным средством коммуникации в России и главным инструментом зарабатывания денег в сети.

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