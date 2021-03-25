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Особое мнение. Максим Шевченко 25.03.2021

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Особое мнение 25.03.2021. Максим Шевченко
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Особое мнение - Максим Шевченко (25 Марта 2021)

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Особое мнение
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Опубликовано: 25 Марта 2021

- О тяжелом состоянии Алексея Навального в колонии 
- О том, что власть и общество должны быть связаны
- Почему призывы к милосердию не работают?
- Про сравнение российских и советских тюрем
- Как Максим Шевченко может попасть к Алексею Навальному в тюрьму?
- Об итогах 21 года правления Владимира Путина 
- Какая тема для российских властей самая неприятная? / Об ультиматуме от США 
- О фильме Ксении Собчак про Виктора Мохова, человека, которого назвали «скопинским маньяком»
- Максим Шевченко за возвращение смертной казни?
- Про грядущее выдвижение Максима Шевченко в Госдуму.

 

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