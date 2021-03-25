В Комитете по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США состоялись слушания по вопросу о демократическом движении в Беларуси и лидерства женщин. На онлайн-слушаниях в качестве свидетеля выступила Светлана Тихановская, а провел их конгрессмен Билл Китинг, глава подкомитета по Европе, энергетике, окружающей среде и кибербезопасности.

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