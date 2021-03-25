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Что с Навальным? День Воли в Беларуси: задержания. Годовщина локдауна в России

Что с Навальным? Включение от колонии, где находится политик

Алексей Навальный передал из колонии два заявления к Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) и генеральному прокурору, в которых он требует обеспечить ему непрерывный восьмичасовой сон и допустить врача.

Совет депутатов Тимирязевского района Москвы проголосовал за лишение полномочий муниципального депутата Юлию Галямину депутатских полномочий. Об этом сообщает корреспондент Дождя. Восемь человек проголосовали за лишение мандата, четыре против, один воздержался.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Состояние Навального в колонии ухудшилось. Галямину лишают мандата. Как переписывают учебники (25 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.