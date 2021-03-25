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Дождь. Состояние Навального в колонии ухудшилось. Галямину лишают мандата. Как переписывают учебники 25.03.2021

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Телеканал Дождь 25.03.2021. Состояние Навального в колонии ухудшилось. Галямину лишают мандата. Как переписывают учебники
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Телеканал Дождь - Состояние Навального в колонии ухудшилось. Галямину лишают мандата. Как переписывают учебники (25 Марта 2021)

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Опубликовано: 25 Марта 2021

Алексей Навальный передал из колонии два заявления к Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) и генеральному прокурору, в которых он требует обеспечить ему непрерывный восьмичасовой сон и допустить врача. 

 

Совет депутатов Тимирязевского района Москвы проголосовал за лишение полномочий муниципального депутата Юлию Галямину депутатских полномочий. Об этом сообщает корреспондент Дождя. Восемь человек проголосовали за лишение мандата, четыре против, один воздержался. 

 

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