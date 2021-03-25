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Вечер с Владимиром Соловьевым 25.03.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 25.03.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (25 Марта 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 25 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Хоть и декларируется мысль, что Россия никогда не допустит вмешательства в свои внутренние дела, но последние тридцать лет показывают, что это отнюдь не так. Многие помнят, как в 96-м году вышли радостные американские журналы о том, как они нам выбрали Ельцина.

 

У себя они вводят бесчисленные гендеры, гей-браки, культуру отмены и стыдятся собственного прошлого до такой степени, что накануне двухсотлетия со дня смерти Наполеона французам настоятельно не советуют чествовать его память.

 

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