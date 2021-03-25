Смотрите в этом выпуске: разговор Владимира Путина с лауреатами госпремий - молодыми и за произведения для молодых; вакцина "КовиВак" Центра имени Чумакова введена в гражданский оборот; найден участник банды Басаева, которая напала на псковских десантников в 2000 году; российские воздушные асы вновь продемонстрировали мастерство; в США бывший мужчина назначен на высокую должность в Минздраве.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (25 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.