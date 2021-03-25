Что с Навальным? День Воли в Беларуси: задержания. Годовщина локдауна в России

Сегодня адвокатам Алексея Навального удалось встретиться с ним в колонии №2 в Покрове. Они сообщили, что у Навального сильные боли в спине, одна нога отнимается. Жена Алексея, Юлия Навальная, рассказала, что проблемы со здоровьем начались еще когда он находился в СИЗО «Матросская тишина», месяц назад.

Когда политик уже был в ИК-2, к нему не допустили независимого врача и отобрали памятку с упражнениями, которые могли бы облегчить боль. Накануне соратники Навального запустили кампанию в его поддержу.

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