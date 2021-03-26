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Дождь. Почему акции протеста в Беларуси могут возобновиться и будут ли переговоры Лукашенко с Тихановской 26.03.2021

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Телеканал Дождь 26.03.2021. Почему акции протеста в Беларуси могут возобновиться и будут ли переговоры Лукашенко с Тихановской
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Телеканал Дождь - Почему акции протеста в Беларуси могут возобновиться и будут ли переговоры Лукашенко с Тихановской (26 Марта 2021)

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Опубликовано: 26 Марта 2021

Александр Лукашенко сядет за стол переговоров со своим главным оппонентом Светланой Тихановской. Такую информацию опубликовал в своем телеграмм-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Откуда у него такие данные, Венедиктов не уточнил. Переговоры Лукашенко с оппозицией будет вести ОБСЕ под руководством Швеции.

 

«Всех политических заключенных потребуют немедленно освободить и реабилитировать. Страны ЕС берут на себя обязательство по оказанию макроэкономической поддержки в течение переходного периода, в том числе и после проведения свободных выборов. Всестороннюю поддержку обещают оказать независимым СМИ, правозащитникам, промышленным предприятиям и малому бизнесу. В понедельник состоялся телефонный разговор советника Госдепартамента США Дерека Шолле с главой белорусского МИД Владимиром Макеем. Обсуждали сроки и условия проведения переговоров оппозиции под руководством Светланы Тихановской и белорусской власти», — пишет Венедиктов.

 

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