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Открытый эфир. Новая Холодная война и новые попытки остановить «Северный поток-2» 25.03.2021

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Открытый эфир 25.03.2021. Новая Холодная война и новые попытки остановить «Северный поток-2»
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Открытый эфир - Новая Холодная война и новые попытки остановить «Северный поток-2» (25 Марта 2021)

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Опубликовано: 26 Марта 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Новая Холодная война объявлена? Как понимать заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Альянс развернул боевые группы в непосредственной близости от границ России?

 

- Блинкен, дави на газ. Какую стратегию остановки «Северного потока-2» презентовал на саммите НАТО новый госсекретарь США? На что готов пойти Белый дом, лишь бы запретить строительство, завершенное уже на 90%?

 

- Как Иван Мазепа из предателя в первого украинского евроинтегратора превратился.

 

- Не мытьем, так катаньем? Зачем Украина и Молдавия по сути публично объявили блокаду Приднестровья?

 

- Новая вундервафля США. В британской прессе появилась информация об американской гиперзвуковой ракете, якобы способной разнести в щепки Пекин через 30 минут, а Москву через 20.

 

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