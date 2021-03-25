Между тем. Так ли страшны американские санкции 23.03.2021

Между тем. Кто хозяин в интернете 24.03.2021

Какие пороки скрывает респектабельный «прогрессивный» фасад Демократической партии США? Демократы обвиняют республиканцев якобы в сговоре с Россией против Джо Байдена. При этом демократы сами стреляют себе по ногам. Зачем они решили стереть гендерные различия, как мчится на всех парах к политической смерти один из самых тяжеловесных политиков-демократов - губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо?

С какими президентами США - демократами или республиканцами, отношения у России складывались лучше? Как сейчас Демпартия США готовит новых избирателей и кто может противостоять введению диктатуры демократов в самих США?

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